Nika Ninua ile anlaşma çok yakın

Transfer çalışmalarını uzun süre önce başlatan Beşiktaş Yönetimi, Aytemiz Alanyasporlu Fabrice NSakala’dan sonra Gürcü ekibi Dinamo Tiflis’te top koşturan 21 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Nika Ninua ile de anlaşmaya çok yaklaştı.

Henüz transferde görüştüğü hiçbir oyuncuyla ıslak imza atmayan siyah-beyazlılar, Nika Ninua konusunda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşecek. Daha önce yapılan toplantıda bu oyuncuya onay veren Sergen Yalçın’a, “son kararın mı” diye sorulacak. Ligin devre arasına doğru seçimi kazanmış olmasına rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, Nika Ninua’yı çok öncesinden takip ettiği ortaya çıktı. Yönetime gelir gelmez transferde hazırlıksız yakalanmamak için uzun süre önce başlatılan çalışmalar neticesinde gündeme gelen Ninua için birçok scoutun olumlu raporlar verdiği bildirildi.

Gürcistan ligi dün oynanan maçlarla yeniden başlarken, Dinamo Tiflis kaptanı Nika Ninua sürpriz şekilde Saburtalo karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan genç oyuncunun, Beşiktaş’a transferi nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Ninua ile 5 yıllık sözleşme yapacağı ve yetenekli futbolcuya yıllık net 350 bin euro ücret ödeneceği ileri sürüldü. Bu arada Beşiktaş’ın, Nika Ninua’nın gelecekteki olası transferinden Dinamo Tiflis’e pay vermeyi kabul ettiği de bildirildi.

Kaynak: Milliyet