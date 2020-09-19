Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında siyah-beyazlı kulüp imalı bir paylaşımda bulunarak, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 19.09.2020, 23:44
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Beşiktaş Kulübü, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
VAR hakemlerini hedef alan siyah-beyazlıların paylaşımında, "Ne sahada VARsınız, ne de ekran başında" ifadelerine yer verildi.