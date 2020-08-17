Beşiktaş Yönetimi, Bernard Mensah transferinde son aşamaya gelerek önemli bir adım atmayı başardı. NSakala ve Welinton’un ardından Mensah konusunda da sona yaklaşan siyah-beyazlı yönetim böylece Sergen Yalçın’ın istediği isimler doğrultusunda hareket etti.

Transferde kendi listesi yerine teknik adamının listesinden yürüyen ve bu nedenle Nika Ninua ile Mario Balotelli gibi isimlerden vazgeçen yönetim, tüm yetkiyi Sergen Yalçın’a verdi. Beşiktaş Yönetimi, geçmiş dönemlerdeki gibi yapmayıp tam tersi teknik direktörünün listesinden ilerledi.

Mensah’ta olumlu adımlar atılmasına sevinen Sergen Yalçın’ın “Çok yönlü bir oyuncu. Zamanlama da çok iyi. PAOK maçı öncesi böyle bir transfer gelişmesi kadro derinliği açısından çok önemli. Kafamdaki oyun kurgusunda Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim. Mensah, kadrodaki diğer oyuncuların da üretkenliğini artırabilecek bir isim” diye konuştuğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet