Mehmet Demirkol: Taktik sadakat kazandı

Beşiktaş çok da iyi oynamadığı maçta savunma disiplinini bozmadan oyunda kaldı ve bir şans bulup kazandı. Rize’ye gelirsek, biraz duygu ve coşku lazım.

İlk 11’de Atiba ve Souza merkezde olmayınca Beşiktaş'ın akın şablonlarının istenen seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Ligin flaş santrforu Aboubakar’ın yalnızlaşması bundan. Olumlu tarafından bakmak gerekirse pas trafiği ve karşı pres eksikler yüzünden istenen seviyeye çıkılamamasına rağmen savunmada alışıldık yapıdan kopulmaması önemli. Mensah, Oğuzhan, Dorukhan üçlüsü pas akışı anlamında zayıf kaldı oyunu açamadılar. Ama rakibi karşılamak açısından çok da geride kalmadılar. Bunda Montero’nun son derece disiplinli bir anlayışla hem adam hem alan savunmasına yaptığı katkı önemli. Tabii Necip'in de verdiği desteğin altını çizmek lazım. Ancak bu yapının Ghezzal ve Aboubakar’ı kullanamayışı üzerinde Sergen Yalçın duracaktır. Tabi aynı zamanda ekstra oyuncu ligde büyük fark yaratan Ghezzal’ın da ufkunu açması lazım.

Çözüm üreten işler...

Ghezzal, dün akşam Oğuzhan’la ortaklık kurarak eksik Rizespor karşısında çözüm üreten işler yapabilirdi. Bu teknik ikilinin Rize’nin sadece savunan organizasyonuna hükmedecek gücü aslında var. Bu çerçevede Beşiktaş çok da iyi oynamadığı maçta savunma disiplinini bozmadan oyunda kaldı ve bir şans bulup kazandı. Rize’ye gelirsek. Tomas gerçek anlamda bütün oyun şablonlarını biliyor ve takımına öğretmiş. İyi de bir kadrosu var. Ama onun oyuncuyken sahaya ortaya koyduğu duygunun zerresi görülmüyor. As takımla ya da yedeklerle... Rize’ye biraz duygu ve coşku lazım.

Mehmet Demirkol / Fanatik