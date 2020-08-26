Mehmet Demirkol: Risk, yıkımı getirdi

Corona birleşik sezonlarında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 3 tur oynamak temeli sağlam bir takım için büyük bir şans olabilir. Ancak yenilenen ve bütçe dengesi alt-üst olan bir takım için büyük bir lanet olacağı da kesin. Dünkü gibi karşılıklı kaos yaşayan iki takım olduğunda ise iş Rus Ruleti’ne dönüyor. Şu açık: Eğer geçen sezonu bitiren takımla Beşiktaş sahada olsaydı 3-0 geriye düşse bile maçı çevirirdi. PAOK’u takip eden birisi de ‘geçen sezonki takım olsa maç tarihi farkla biterdi’ derdi. Hepsi bir yana, eğer zamanda geriye dönme şansı olsaydı Sergen Yalçın bu kadar değişen ve standardı sarsılan takımına geçen seneki ön alan oyununu değil deplasman stratejisini uygulatmayı tercih ederdi sanırım. Welinton ve N’Sakala’ya inanmasında bir sorun yok. Ben de toparlanacaklarına güveniyorum. Ama Atiba’nın sezona yavaş girişlerini de göz önüne aldığınızda Lens’in sağ bek oynadığı maçta oyun merkezini bu kadar öne çekmek büyük riskti. Buna gerek var mıydı?

Gecenin sorusu

İtalyan hakeme rakip bu kadar faul yaparken neden kart göstermediğini sormak lazım. Ama kartları gösterememeyi de Beşiktaşlı oyunculara sormalı. Büyük takım karizması hakemi de tedirgin etmeli. Bunu en iyi Sergen Yalçın bilir.

Maçın starı

Ersin’de ısrar şart. Kurtardığı penaltıdan daha net pozisyonlar çıkardı. İşin rezalete gitmesinin önüne o geçti. Beşiktaş adına yıldız o. Tzolis skora net etki yaptı ve normal şartlarda maçın yıldızı o seçilir. Ama penaltıyı kaçırmasına rağmen 2. golde yaptığı olağanüstü asistle işin rengini değiştiren Akpom’a da pay vermek lazım.

Maçın olayı

30 dakikada 3 gol yemek. Hem de deplasmanda bariz bir deplasman oyunu oynayan bir takıma karşı. Sergen Yalçın bir rakip analizi yapacak ‘data’ya sahip değildi kuşkusuz ama kendi takımının analizini ekibiyle birlikte yapmalıydı. Geçtiğimiz senelerde çok iyi ekiplerle en doğru şekilde çalışması onu bugünlere getirdi. Umarım dünkü bir kazadır. Çünkü Lens’i sağ beke koymak bu savunma uyumsuzluğu içinde anlaşılmaz.

Kısa mesaj

Welinton ve N’sakala standardını yükseltir. Brezilyalı’nın savunma aklını yükseltmesini bekliyoruz dünkü gibi düşürmesini değil. Mensah’ın ise alan oyununu öğrenmesi elzem. Sergen Yalçın’ın zorlu işi bu.

Mehmet Demirkol / Fanatik