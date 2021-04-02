Mehmet Demirkol: Oyuncuların çalışmaya zevkle gittiğini duyuyoruz

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları;

Sergen Yalçın ilk haftaların ardından bir karar verdi. Geçtiğimiz yılın ya da bu senenin başındaki dengeli, hatta zaman zaman topu vererek oynadığı oyunu bir kenara bıraktı. Özellikle Atiba’nın çok pozisyonlu performansı, Souza’nın rolüne gönülden inanması ‘kartopu etkisi’ yaptı.

Ön alanda coşkulu baskı oyununu belli bir seviyeye çıkardılar. Gelen haberler, oyuncuların çalışmaya zevkle gittiği yönünde. Hocanın saha kenarı performansı da etkileyici, anında müdahale ediyor. Onunla çalışmış biri olarak, bu konsantrasyon seviyesini biraz da şaşırarak izlediğimi söylemeliyim! Onun profesyonelliğinden şüphem yok ama oyunu bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Kapsayıcı bir lidere dönüştü. (FANATİK)