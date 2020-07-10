Mehmet Demirkol: Hiç kolay değil

Burak iyi oynarken çok erken sakatlandı. Sergen Yalçın döneminde hücuma iyice yaklaşan Atiba ise neredeyse en uçtaydı. Dolayısıyla orta sahada Elneny’yle kurduğu işbirliği yoktu. Bu şartlar altında 8 maçtır kaybetmeyen ve etkili hücumculara sahip Kasımpaşa karşısında ayakta kalmak 3 puanı almak, hem de geriden gelerek bunu yapmak hiç kolay değil. Koita 45’de çıkana kadar her topu aldığında hem Gökhan hem de stoperler üzerinde büyük etki yaptı. Sadece o değil. Etrafındaki herkes de bir üst seviyeye çıktı. Koita çıkınca Kasımpaşa çok ham bir takım oldu. Hücum gücü eksiye döndü neredeyse. Sergen Yalçın’ın riskli oyun anlayışını Koita’sız tehdit edemediler. Bir oyuncunun bu kadar fark yaratabilmesi inanılmaz

Gecenin sorusu

Yeni yabancı kısıtlamasına kuralına göre hangi yerli oyuncular gider? Ya da giderler mi? Altyapıdan oynatma zorunluluğu kime yarar? Necip’e mi gençlere mi?

Maçın starı

Koita oyundan çıkmasının sebebi bir sakatlık olmalı. Çünkü sahadaki herkesten daha iyiydi.’ın defolarını daha büyük gösterdi. Kasımpaşa’nın etkili oyuncularının performansını ise ikiye katladı. 45 dakikada en yakın rakibinin 90 dakikada yaptığından açık ara daha fazlasını yaptı.

Maçın olayı

Sergen Yalçın bu kadroya aslında hiç de uymayan bir oyun oynatmaya çalışıyor. Beşiktaş savunma hattı takım boyunu kısa tutamıyor. Çünkü hücum hattından yardım alamadıkları için risk almak istemiyorlar. Halbuki bir takım için en büyük risk bu.

Kısa mesaj

Dün sahada gördüğümüz tüm vasat performanslar artık kaderimiz olacak. Yeni kural bu anlama geliyor.

Mehmet Demirkol / Fanatik