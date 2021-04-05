Mehmet Demirkol: Eksiklere çözüm bulamadı

Aboubakar ve Ghezzal’ın yokluğu, sadece onların yeteneklerinden mahrum kalmak anlamına gelmedi. Pozisyon kaydırmaları, Beşiktaş’ın klasik güçlü oyununu olumsuz etkiledi. Larin ve Rosier bir nevi sahada yoktu. Ljajic ile Oğuzhan da işlerini iyi yapamayınca kaybettiler.

Beşiktaş klasik güçlü oyununun en önemli silahlarından yoksundu. Bu sadece Aboubakar ve Ghezzal’ın yeteneklerinden mahrum kalmak anlamına gelmedi. Pozisyon kaydırmaları tüm yapıyı etkiledi. Larin bir skorer ve çok değerli. Ama sağlam bir santrfor, performansına destek olduğunda... Muhtemelen ilk akla gelecek olan eleştiri Rosier’in sağ önde oynaması olacak. Bu tercih hücumdan çok savunmada sorun çıkardı. Çünkü onun lige damga vuran performansına Necip’in yaklaştığını söylemek zor. Özetle sadece eksikler değil, onların yerini doldurmak için yapılan pozisyon kaymaları da ilk yarıda istenen seviyeye çıkılmasını engelledi. Larin ve Rosier de bir nevi yoktu. Bu durumun yanı sıra başta rakibi 2. bölgede beklemek de sorun yarattı. Bu tip bir kontrol oyununda Beşiktaş baskı oyunundan çok geride bir takım oluyor. Kasımpaşa pasla çıktığında Beşiktaş’ın özellikle savunma merkezi Souza da dahil olmak üzere donuklaşıyor. Ama önde oynandığında tam tersine bir dinamizm oluşuyor. Hemen baskı ve top kazanma, olmadığında hızlı ve hamleli geri koşular... Riskler oluyor ama sağlanan bezdirici baskı için bu ödenebilecek bir bedel. Sergen Yalçın’ın bunun sıkıntısını sezon başından bu yana çekmesine rağmen bu oyunu tercih etmesi eleştirilir.

Kaleci Ersin büyüyor

İkinci yarıda özellikle Gökhan Töre oyuna girdikten ve Aytaç çıktıktan sonra oyun tamamen Beşiktaş’a geçti ama önce Ljajic sonra da Oğuzhan’ın işlerini iyi yaptığını söylemek zor. Larin, Aboubakar’a yaklaştığında sağlanan zenginlik ve kontrol edilmesi güç hücumu yaratacak bir destek ne onlardan ne de N’Koudou’dan geldi. Vida santrfora geçene kadar üretemediler. Belki biraz daha erken bu risk alınabilirdi.

Aytaç’a da değinmek lazım. Attığı muhteşem gol, penaltıyı onun atmaması, 2. sarı karttan atılmayışı, sonra kırmızı kart riski nedeniyle oyundan alınışı maçın dönüm noktaları oldu. Bir adam çok adam... Tabii Ersin’in kritik kurtarışlarını da unutmamak lazım. Büyüyor... (MEHMET DEMİRKOL / FANATİK)