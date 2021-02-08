Mehmet Demirkol: Büyük risk büyük kazanç

Belki Atiba’nın olmayışından Beşiktaş alışıldık temposundan uzak başladı. Ahmet Çalık, Aboubakar karşısında kariyer maçlarından biri oynayınca Konyaspor’un kompakt savunmasını aşmak mümkün olmadı. N’Sakala’nın 21. dakikada oyundan atılışının ardından 5 dakika boyunca Konya, pasla geniş alana yayıldı ve oyunu ele adlı. Ama hepsi bu kadar. Konyaspor, eksik kalmanın direkt dezavantaj yarattığı rakiplerden. Ancak asla öyle olmadı. Beşiktaş, topyekun bir pres oyunuyla rakibin pas oyununu kırdı ve oyunu kırmızı kart öncesinden daha baskın bir şekilde domine etmeye başladı. Ljajiç’in etkisiz oyununa rağmen dakika dakika tempoyu yükselttiler.

Rosier-Ghezzal bağlantısı dikkat çekiciydi

Konya, ilk yarı boyunca şut çekemedi. Özellikle Rosier-Ghezzal bağlantısı dikkat çekiciydi. Belki de bu yüzden İsmail Kartal, 2. yarıya hızlı Miya yerine pas oyununa katkı yapıp stoperleri meşgul edecek Cikalleshi ile başladı. Bu hamle de Beşiktaş’ın dinamik pres oyunu karşısında işlemedi. Ancak Beşiktaş da geçen haftakine benzer bir hücumda merkeze hapsolma sorunu yaşadı. N’Sakala’sız olduğu için tek kanattan genişlik ve derinlik sağlayabiliyorlardı. Konya savunması da akınları hep merkeze yönlendirdi.

Değişikliklerden verim alamamıştı

Sergen Yalçın, geçen hafta değişikliklerden istediği verimi alamamıştı ama bu hafta riskli ve cesur bir hamle yaptı. Aboubakar’ı oyundan alıp Larin’i merkeze çekmek kolay bir tercih değil. Ancak asıl etkiyi Atiba değişikliğinden aldı. Bir avcı sakinliğinde takip etti, topu düşünmeden Rosier’e asist olarak verişiyle maçı aldı. Derinleşebilecek bir krizin de önüne geçti. Hem de rakibe isabetli şu attırmadan.

MEHMET DEMİRKOL / FANATİK