Mario Mandzukic transferinde Milan pürüzü
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Mario Mandzukic transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların teklifinden sonra araya Milan'ın girmesi işleri bozdu...
Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Milan'ın Hırvat golcü için devreye girmesiyle kötü haber aldı.
Mario Mandzukic'in ise Milan'dan aldığı bu teklifin ardından Beşiktaş dahil gelen diğer teklifler yerine Milan'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Sezon başında da gündeme gelen ancak Hırvat yıldızın yüksek ücretine ek olarak imza parası da istemesiyle tıkanan görüşmeler ara transfer döneminde yeniden sıklaşmıştı. En son 7 Mart 2020’de sahaya çıkan Hırvat golcünün siyah beyazlı formayı giyebilmesi için yönetim 6 aylığına 1 milyon Euro teklif etmişti. Geçtiğimiz günlerde de Mandzukic'in menajerleri Milano'da Milan kulübü yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmişti. (Hürriyet)