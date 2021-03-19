Mahşerin 4 atlısı hazır kıta!

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyahbeyazlılarda hücumda kimlerin görev alacağı ise büyük ölçüde şekillendi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kanatta ve forvet arkasında değişikliğe gitme kararı aldı. Medipol Başakşehir ile oynanan kupa yarı finalinde Cyle Larin ve Adem Ljajic'i yedek soyunduran Yalçın, bu iki oyuncuyu Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar ile birlikte sahaya sürecek.

LJAJİC, ABOUBAKAR'IN ARKASINDA OYNAYACAK

Fenerbahçe derbisinin hücum dörtlüsü, Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Ljajic, Aboubakar'ın arkasında, Larin sol kanatta, Ghezzal da sağ kanatta görev yapacak. Kartal'ın derbide hücum hattını oluşturacak Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Ljajic; bu sezon Süper Lig'de toplam 32 gol kaydetti. Dört oyuncunun attığı gol sayısı 5 takımdan daha fazla olurken, 4 takımla da aynı sayıya ulaştılar. (SABAH)