Lyon'dan Ersin Destanoğlu için resmi hamle!
Fransız ekibinin, ara transferde 4,5 milyon euroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını resmen çalacağı konuşuluyor.
GÜNDEM 02.01.2021, 12:11 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın’ın geçmesiyle beraber yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, Loris Karius’un ayrılığı sonrasında devraldığı kalede istikrarlı görüntüsüyle göz kamaştırmıştı.
19 yaşındaki file bekçisi için Lyon’un ısrarı sürüyor. Fransız ekibinin, ara transferde 4,5 milyon euroluk teklifle Kartal’ın kapısını resmen çalacağı konuşuluyor. (Fanatik)