Lung uçtu, Hasan Hüseyin uçurdu

Beşiktaş maçın ilk 20 dakikasında şut çekemese de topa sahip olup oyun üstünlüğünü kurmaya çalıştı. 20’den devre sonuna kadar her geçen dakika baskısını arttırarak üst üste pozisyonlar geliştirdi. Maçtan önce Uğurcan’ın arkasında ligin en çok kurtarış yapan 2. kalecisi olan Lung 20- 45 arası o kadar çok kurtardı ki, Uğurcan’ın bile önüne geçti. Necip - Atiba - Elneny orta 3’lüsü aynı anda 11’de olunca Burak’ın etrafının öne çıkması gerekiyordu. Lens ilk 45’te Beşiktaş kariyerindeki en iyi devrelerden birini oynarken daha önceki iki maçta görece iyi olan Diaby ilk yarıda saç baş yoldurdu. 2. yarıda ise Beşiktaş, iki yeni genç oyuncusu Rıdvan ve Ersin’in hatalarının da etkisiyle yenildi. Gençler bu tip hatalar yapınca faturayı sadece onlara yıkmak doğru olmaz. Tabii ki daha çok çalışıp bu tip hataları tekrarlamamaları gerek ancak bir dahaki sezon için de daha iyi kadro kurmak gerek. Prosinecki’ye ve onu göreve getiren Kayserispor Başkanı Berna hanıma tebrikler. Lung ve Hasan Hüseyin’in yanı sıra Djedje ve Campanharo da iyi maç çıkardılar.

Gecenin sorusu

Sergen hoca maç öncesinde 11’ini yorumlarken N’Koudou’nun kronik sakatlığından bahsetti. Bu sakatlık nedir ve Beşiktaş’a gelmeden önce mi vardı yoksa N’Koudou Beşiktaş’a geldikten sonra mı bu kronikleşen sakatlığı geçirdi?

Maçın starı

EURO 84 ve 1990 Dünya Kupası’ndan hatırladığım kadarıyla Lung’un babası da gerçekten iyi bir kaleciydi. Kayserispor kalecisi olan oğlu ise sadece Beşiktaş maçında değil bir süredir ligin en iyi kaleci performanslarından birisini sergiliyor. Lung tutuyor, Hasan Hüseyin atıyor, Prosinecki toparlıyor.

Maçın olayı

Yardımcı hakemler ile orta hakem Arda Kardeşler arasındaki uyumsuzluğun bazı dakikalarda çok artması ve maçın akışını etkilemesi.

Kısa mesaj

Lung son haftalarda Uğurcan ile istatistik yarışına girecek kadar iyi oynuyor ancak Beşiktaşlı oyuncular da daha iyi vuruşlar yapmalı. Kimisi çalıştırılarak daha iyisini yapabilecek olsa da bazılarını ne kadar çalıştırırsan çalıştır en fazla bu kadar. Kesinlikle daha iyi oyuncular gerekiyor.

Ali Ece / Fanatik