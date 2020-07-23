Lille teknik patronu Galtier'den Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın bir süredir Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olacağı konuşuluyordu. Fransız kulübünün teknik patronu Christophe Galtier, Kara Kartal ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan milli futbolcu hakkındaki iddialarla ilgili bugün ilk kez konuştu.

Basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Kendisi, profil olarak Jose Fonte'ye benziyor. Bu yaşta hâlâ sürekli oynuyor. Burak'ı bana sportif direktörümüz Luis Campos önerdi ve ben de Burak'tan etkilendim." ifadelerini kullandı.

2018/19 sezonunun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak eski takımı Beşiktaş'a dönen Burak, bu sezon çıktığı 26 maçta 14 gol ve 7 asist kaydetmiş ve takımın skor yükünü çekmişti.

Kaynak: Fanatik