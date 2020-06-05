Leroy Fer Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi
Orta saha oyuncusu Leroy Fer, Hollanda medyasına göre artık Beşiktaşlı. 13 Mayıs’ta Feyenoord’da kalmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcunun, siyah beyazlıların teklifi sonrası kararını değiştirdiği ve Beşiktaş’a gitmek istediğini kulübüne ilettiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın Feyenoord’lu Leroy Fer’i transfer etmek istediği günlendir Hollanda medyasında sayfaları süslerken dün ise transferin bitme noktasına geldiği öne sürüldü. rtlnieuws.nl adlı haber sitesi “Fer, bedelsiz olarak Türkiye’ye transfer olmak istiyor” başlığı ile duyurduğu haberde “Fer’in Rotterdam’daki kariyeri bir sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord’dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş’a gitmek istediğini bildirdi” yorumu yapıldı.
'Kalacak gibiydi ama işler değişti'
Alternatif çok ama 2 isim önde
Leroy Fer’in yanı sıra Beşiktaş’ın scoutları yeni sezon için eksik bölgelere genç oyuncuları da listesine aldı. Menajerler siyah beyazlı takıma başta kaleci olmak üzere sağ, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu önerirken scout ekibi Osmanlısporlu Atakan Cankaya ile Karşıyaka’dan Doğukan İnci isminde yoğunlaştı. 22 yaşındaki Atakan ve 21 yaşındaki Doğukan’ın yanı sıra kulübe önerilen futbolcular arasında Turgay Kaçar, Fabrice N’Sakala, Nagotamo, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti, Emir Umit de bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet / İsmail Er