Lens ve Douglas takımda kaldı

Beşiktaş’ta Jeremain Lens ve Douglas siyah beyazlı takımda kaldı. 2 futbolcunun da kadro dışı durumu devam edecek.

2 futbolcu, farklı kulüplerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadı. Douglas, Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmede, "Oynamasam da Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Lens ise aldığı teklifler Beşiktaş’ta kazandığı yıllık ücreti karşılamadığı için siyah-beyazlı takımda kalma kararını yönetime iletti.

Hollandalı oyuncu bu sezon Beşiktaş’tan 1 milyon 950 bin Euro ücret alıyor.

Douglas ise Beşiktaş’ta yıllık 1 milyon Euro kazanıyor. (Ntv)