Lens'le yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta geçen sezon Karius ve Ruiz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle UEFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Yabancıların çoğu da kulübe ihtarname çekmişti. Halkaya katılan son isim Jeremain Lens oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan PAOK maçında 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlusu olarak gösterilen Lens, 450 bin Euro'luk alacağı için Beşiktaş'a ihtarname çekti.

Lens'in çok kötü performans sergilemişken ve üstelik takım elenmişken maçtan hemen bir gün sonra hukuki yola başvurarak alacağını talep etmesi yönetimi kızdırdı. Tarafların anlaşarak yollarını ayıracağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Jeremain Lens, 99 maçta görev aldı. Hollandalı yıldız, 11 kez rakip ağları sarsarken 18 de asist yaptı.

Kaynak: Sabah