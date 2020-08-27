Lens kulübe ihtarname çekti

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, iki aylık alacağının ödenmesi için siyah beyazlı kulübe ihtarname çekti.

GÜNDEM 27.08.2020, 17:45
69
Lens kulübe ihtarname çekti

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens, iki aylık alacağı için ihtarname çekti.

Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.

Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti.

Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.

Kaynak: A Spor

#lens #ihtarname
Yorumlar (0)