Lens kulübe ihtarname çekti
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, iki aylık alacağının ödenmesi için siyah beyazlı kulübe ihtarname çekti.
GÜNDEM 27.08.2020, 17:45
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Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens, iki aylık alacağı için ihtarname çekti.
Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.
Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti.
Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.
Kaynak: A Spor