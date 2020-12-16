Kıran kırana pazarlık

Siyah-beyazlılar ile milli futbolcu arasında gerçekleşen ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı. Yönetim yıllık 7 milyon lira garanti ücretin yanı sıra maç başına 100 bin lira teklif ederken, Dorukhan’ın bu öneriyi kabul etmediği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar ile 24 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde ikinci kez masaya oturacak. Taraflar bu görüşmede anlaşma zemini bularak resmi imzaları atmayı hedefliyor.

’tan yıllık 1.5 milyon euro (yaklaşık 14.5 milyon lira) talep eden ancak yönetimin performansa dayalı sözleşme teklifi nedeniyle henüz imza atmayan milli futbolcunun, yapılacak ikinci görüşmede istediği parayı biraz aşağıya çekeceği iddia edildi. Son dönemde tüm sözleşmeleri performansa dayalı yapan siyah-beyazlıların da kendi teklifini artırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Taraflar arasındaki ikinci görüşmenin 2021 yılına girilmeden yapılabileceği belirtildi. Göreve geldiği ilk günden itibaren tasarruf politikası uygulayan ve bu doğrultuda tüm harcamaları azaltan siyah-beyazlı yönetim, Dorukhan’la ikinci toplantıda da anlaşma sağlanamaması halinde konuyu sezonun son haftalarına kadar erteleyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da takımda kalmasını istediği başarılı futbolcuyla en kısa sürede sözleşme yenilemeyi hedefleyen yönetimin, Dorukhan’ın olumsuz etkilenmemesi adına maddi konulardaki pazarlıkları sezon sonuna bırakabileceği de ileri sürüldü.

(Milliyet)