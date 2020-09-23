Kevin N’Koudou kararını verdi
Sakatlığını atlatmasının ardından önceki gün takım antrenmanına katılan Kevin N’Koudou, yönetimin ayrılık kararına rağmen geri adım atmıyor.
GÜNDEM 23.09.2020, 11:11
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Sakatlığını atlatmasının ardından önceki gün takım antrenmanına katılan Kevin N’Koudou, yönetimin ayrılık kararına rağmen geri adım atmıyor. Siyah-Beyazlı ekipte yıllık 1.6 milyon Euro maaşı bulunan Fransız kanat oyuncusunun, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeyi planladığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Rio Ave’yle oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almayı hedeflediği ifade edildi.
Kaynak: Fanatik