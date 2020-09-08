Kartal'da öncelik forvet transferi

Hırvat futbolcu Nikola Kalinic’i listenin 1 numarasına yazan deneyimli çalıştırıcı, bir an önce durumun netleşmesini bekliyor.

Kalinic ile alacağı ücret konusunda belli bir aşmaya gelindi ancak henüz karşılıklı anlaşma söz konusu değil.Bu transferle yakından ilgilenen yönetici Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki oyuncu ile hafta içerisinde yeni bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Diğer yandan Yeni Malatyaspor’la ilişiğini kesen Gökhan Töre ile son bir görüşme yapacak olan yönetim, sonrasında 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

Gökhan’ın birkaç gün içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor