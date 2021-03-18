Kara Kartal şampiyon olursa bir ilk yaşanacak!

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.

Süper Lig tarihinde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon da kupayı müzesine götürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş sezonu çifte kupayla noktalamanın hesaplarını yapıyor.

2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!

2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Mustafa Denizli, siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı. Süper Lig'de zirveye oturan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonu çifte kupayla noktalamıştı.

Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı. Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan Sergen Yalçın için bu senenin ayrı bir önemi daha var.

Sergen Yalçın eğer Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak. Daha önce 1981-82 sezonunda şampiyon olan kadronun teknik direktörü Djordje Milic, futbolcu olarak da Beşiktaş'ta mücadele etmişti.

Futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başlayan Sergen Yalçın, yine siyah beyazlılarda profesyonel oldu. İstanbulspor, Siirt Jetpa, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda da oynayan Sergen Yalçın, Beşiktaş için çok önemli olan 2002-2003 senesindeki 100. yıl şampiyonluğunun önemli simgeleri arasında yer alıyor.

'SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ!'

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ile Lucescu yönetimindeki Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı nefes kesti. Ligin 33. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maç sonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Sergen Yalçın, futbolu bıraktıktan sonra 'o maçın' kendisi için her zaman en özel anlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 16. ŞAMPİYONLUK!

Önemli bir hava yakalayan Beşiktaş, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanırsa yıllar sonra hem deplasmanda hem de içeride Fenerbahçe'yi mağlup eden teknik direktör olarak anılacak. (SABAH)