Josef'in sözleşme detayları belli oldu

, ön liberoya yapmak istediği takviyeyi'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla sezon başına 1.3 milyon Euro'dan 1+1 yıllık mukavele imzalarken, yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu. Buna göre Josef'in opsiyonu 25 maçta adının 21 kişilik esame listesine yazılmasına bağlandı. Sambacı, oynama şartı aranmaksızın 25 karşılaşmada kadroda yer alması halinde önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği 31 yaşındaki futbolcunun kadroya katılması en çok teknik heyeti memnun etti. Sergen Yalçın'ın, Josef'in takıma önemli bir katkı sağlayacağına inandığı belirtildi.

Kaynak: Sabah