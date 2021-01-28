Josef de Souza'dan canlı yayında Hulk müjdesi

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic’i İtalyan devi Milan’a kaptırmalarının ardından Hulk ismi üzerine yoğunlaşmıştı.

Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk temasta yarım dönem için 1 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunan Kartal, geri çevrilmişti. Bu gelişmenin ardından önerisini 1,5 yıllık sözleşme ve toplamda 3 milyon Euro garanti ücret artı bonus şeklinde güncelleyen Kartal’a, başarılı oyuncudan olumlu geri dönüş geldi. Transfer konusunda son pürüzleri aşmaya çalışan yönetim, son saatlerde bütçesinde biraz daha hareket alanı açıp Hulk’u İstanbul’a getirmek istiyor. Yönetim, bu doğrultuda; Mirin, Lens ve Douglas’ı elden çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor

Josef: Hulk’u çağırdım

Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, yakın dostu için, “Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş’a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız” sözlerini sarf etti.

‘Türkiye’yi çok seviyor’

Hulk’un temsilcisi Nuno Ferreira, “Hulk, Türkiye’yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim” demişti. (Milliyet)