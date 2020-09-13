Josef de Souza İstanbul'a geldi! İlk açıklamalar!

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlı ekiple 1+1 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı savunmacı, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

Josef de Souza, havaalanında kendisini bekleyen gazetecilere çok kısa bir açıklama yaptı ve "Tekrar İstanbul'a geldiğim için ve Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş'a çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son iki sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de geçiren Josef de Souza, 41 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Türkiye'de Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği hırslı performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.