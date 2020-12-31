Josef de Souza'dan sakatlık açıklaması

Süper Lig’de geçen haftayı 3-0’lık Sivasspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da gözler, pazar günkü Kayserispor maçına çevrilmişti. Kara Kartal’da bu mücadele için başlayan çalışmalara dün ara verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, takıma 1 günlük izin vererek yoğun tempoda dinlenmelerini istedi. Beşiktaşlı futbolcular, günü izinli geçirirken sadece bir isim, durmadı: Josef de Souza! Kara Kartal’ın Brezilyalı ön liberosu, adale sakatlığından dolayı takımının Sivasspor’la oynadığı mücadelede görev yapamamıştı. Önceki gün sahaya inip düz koşulara başlayan 31 yaşındaki futbolcu, dün de durmadı.

‘Desteğiniz için teşekkürler’

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın dün takıma izin vermesine rağmen soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan Josef, bisiklet çalışması sırasında Instagram hesabından canlı yayın açtı. Taraftarların sorularını yanıtlayan Josef, “Adım adım geri dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler” dedi. (Fanatik)