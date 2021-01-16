İngilizlerde Rachid Ghezzal pişmanlığı

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, Süper Lig'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de 11 maçta 8 asist yapan Ghezzal'ın performansı Leicester Mercury sitesinde de geniş yer buldu.

Ghezzal'ın performansıyla takımını Süper Lig'de zirveye çıkarırken Avrupa'nın da en üretken oyuncularından biri konumuna geldiği belirtildi. Bir önceki sezonu geçirdiği Fiorentina'da genelde kenardan gelen oyuncunun Beşiktaş formasıyla 12 maça ilk 11'de başlayarak bu alanda Fiorentina döneminin önüne geçtiği aktarıldı.

Leicester Mercury'nin haberine Leicester City'nin 4 hücumcu kanat oyuncusunun Ghezzal kadar katkı sağlayamadıkları aktarıldı. Milli yıldızlarımızdan Cengiz Ünder, Harvey Barnes, Ayoze Perez ve Marc Albrighton'ın toplam 6 asist yapabildiklerine değinildi. (Fanatik)