İngilizler Pukki transferinde Kartal'ı önde görüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer hazırlıkları sürüyor.

Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattına 2 takviye birden yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Kara Kartal'ın transfer listesine Teemu Pukki'yi aldığı iddia edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz basını, Norwich City'nin golcüsü Teemu Pukki'nin transferi için Beşiktaş ve Burnley'in yarıştığını yazdı.

Premier Lig'i sonuncu bitirerek küme düşen Norwich'in yıldızı için Beşiktaş'ın yarışta önde olduğu belirtildi.

İngiltere'de faaliyet gösteren bahis şirketleri transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu gösterdi.

Pukki'nin transfer olacağını takım için en düşük oran Beşiktaş'a veriliyor.

Beşiktaş'ın ardından Burnley ve WBA takımlarının ismi Pukki transferi için geçiyor.

Geçtiğimiz sezon 38 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 11 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Kaynak: Milliyet