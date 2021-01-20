Hulk’a performansa dayalı sözleşme teklifi!

Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş’ta yabancı golcü transferi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

TFF’nin, yabancı sayısını geçici olarak 16’ya çıkarması nedeniyle bir yabancı alma hakkı doğan siyah-beyazlılar, boşta olan Brezilyalı golcü Hulk’u da seçenekleri arasına ekledi.

Mario Mandzukic’i kulübün mali şartlarını zorlamayacak şekilde kadrosuna katmak isteyen Kartal, Hırvat golcüye anlaşma zemini bulamamıştı. Bunun üzerine rotasını alternatif forvetlere çeviren siyah-beyazlılar, Çin ekibi Shanghai SIPG’le sözleşmesi biten Hulk’a da performansa dayalı bir kontrat teklif etmeyi planlıyor.

34 yaşındaki Hulk’un hem kanatlarda hem de forvette oynaması nedeniyle tercih edildiği, ancak yönetimin kesinlikle imza parasını kabul etmeyeceği bildirildi. Hulk’la sunulan şartları kabul etmesi halinde sözleşme yapılacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Hulk dışında başka isimleri de gündeminde tutmaya devam ediyor. Kenan Karaman, Ahmed Kutucu ve Kasımpaşa’da oynayan Fode Koita gibi isimlerle de ilgilenen ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş’ın tek yabancı transferi yapacağı kaydedildi. Takımdan ayrılık olursa başka bir yabancı hamlesini gündemine alacak olan siyah-beyazlı yönetim, Hulk’un gelmemesi halinde sezon sonuna kadar yabancı bir golcüyü kiralamanın hesaplarını yapıyor.

(Milliyet)