Hulk’a performansa dayalı sözleşme teklifi!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın forvet takviyesi talebini karşılamak için çalışmalara hız verdi. Hulk’a performansa dayalı sözleşme teklif edilecek.
Şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş’ta yabancı golcü transferi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
TFF’nin, yabancı sayısını geçici olarak 16’ya çıkarması nedeniyle bir yabancı alma hakkı doğan siyah-beyazlılar, boşta olan Brezilyalı golcü Hulk’u da seçenekleri arasına ekledi.
34 yaşındaki Hulk’un hem kanatlarda hem de forvette oynaması nedeniyle tercih edildiği, ancak yönetimin kesinlikle imza parasını kabul etmeyeceği bildirildi. Hulk’la sunulan şartları kabul etmesi halinde sözleşme yapılacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, Hulk dışında başka isimleri de gündeminde tutmaya devam ediyor. Kenan Karaman, Ahmed Kutucu ve Kasımpaşa’da oynayan Fode Koita gibi isimlerle de ilgilenen ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş’ın tek yabancı transferi yapacağı kaydedildi. Takımdan ayrılık olursa başka bir yabancı hamlesini gündemine alacak olan siyah-beyazlı yönetim, Hulk’un gelmemesi halinde sezon sonuna kadar yabancı bir golcüyü kiralamanın hesaplarını yapıyor.
(Milliyet)