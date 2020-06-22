Hem yetiştirici hem yarışmacı olacağız

Sergen Yalçın “Beşiktaş her sezon şampiyonluğu hedeflemiştir. Gelecek sezonda hedefimiz hem ligi hem kupayı kazanmak. Hatta Avrupa Ligi’ne gidersek orada da final oynayacak bir ekip oluşturmak istiyoruz” dedi.

Kendisinin de Beşiktaş alt yapısından yetiştiğini hatırlatan Yalçın şöyle devam etti: “Gençlerin değerini alt yapıdan yetişen bilir. Ben de çok iyi bilirim. Hangi genç oyuncuya forma teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş’ta yetenekli gençler hak ediyorlarsa forma giyecektir ancak gençleri fazla büyütmeyelim onları çok çalışmaya teşvik edelim. Bütçemiz düşük ama karakterli başarıya aç olan futbolcular ile devam edeceğiz.”

Kaynak: Hürriyet