Help Steps geliri Beşiktaş'ın gençlerine gidecek
Siyah-Beyazlılar’ın, “Bırakmam Seni” destek kampanyası çerçevesinde dijital uygulama “Help Steps” ile yaptığı iş birliğinden elde edilecek gelir, futbol akademisine aktarılacak.
GÜNDEM 31.12.2020, 11:20 kartalbakışı.com
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Anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada, Ağustos ayında hayata geçirilen ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği projeden sağlanan gelirlerin Beşiktaş Futbol Akademisi’ne yönlendirileceği ve bu sayede sporculara daha fazla kaynak aktarılacağı belirtildi. (Fanatik)