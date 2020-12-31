Help Steps geliri Beşiktaş'ın gençlerine gidecek

Anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada, Ağustos ayında hayata geçirilen ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği projeden sağlanan gelirlerinFutbol Akademisi’ne yönlendirileceği ve bu sayede sporculara daha fazla kaynak aktarılacağı belirtildi. (Fanatik)