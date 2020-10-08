Hasic'e doğum günü hediyesi

Yaz transfer dönemini kapatan ve geniş kadrosunda 18 yabancı bulunan Beşiktaş dün 30 kişilik resmi oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim etti.

Siyah-beyazlılar talimat gereği listeye 14’ü yabancı, 16’sı milli takım uygunluğu bulunan toplam 30 oyuncu yazdı. Kartal’da daha önce teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla Jeremain Lens, Isimat Mirin ve Douglas Santos kadro dışı bırakılmıştı. Bu isimler 30 kişilik listede yer almadı.

Yabancı oyunculardan bir ismi daha liste dışında bırakmak zorunda olan siyah-beyazlılar; Ajdin Hasic, Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd üzerinde uzun süre görüş alışverişinde bulundu. Teknik kadro yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonunda Tyler Boy’un listeye yazılmamasını kararlaştırdı. Hasic ise 14. yabancı olarak 30 kişilik kadroda yer aldı.

Rachid Ghezzal’ın transfer edilmesi ve yaşının çok genç olması nedeniyle Ajdin Hasic’in liste dışında kalacağı ileri sürülmüştü. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın dün 19 yaşına giren Bosna Hersekli kanat oyuncusunu listeye yazmaya karar verdi. Yalçın’ın bu tercihiyle büyük mutluluk yaşayan yetenekli futbolcu bu haberin kendisi için çok değerli bir doğum günü hediyesi olduğunu yakın çevresiyle paylaştı. Hasic’in, Sergen Yalçın’ı kararından dolayı mahcup etmeyeceğini de dile getirdiği aktarıldı.

Bu arada 30 kişilik liste dışında kalan Tyler Boyd takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya devam edecek. ABD’li oyuncunun sezonun ikinci yarısında yeniden kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Milliyet