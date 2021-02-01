Güntekin Onay: Top Beşiktaş’ı değil; Trabzonspor’u sevdi

Güntekin Onay'ın köşe yazısı:

Larin ile fırsatlar yakalayan siyah beyazlı ekip, kaleci Uğurcan’ı geçemedi. Özellikle kanatlardan gelişen ataklar ile etkili olan, N’Sakala’nın ortasında Aboubakar ile öne geçti. Mensah’ın plasesini direk dibinden çıkartan Uğurcan maçın 2-0’a gelmesine izin vermedi

Ghezzal, Atiba ve Aboubakar’ın kalitelerine yakışmayan basit top kayıplarıyla hızlı çıkış fırsatları yakalayan Trabzonspor, Nwakaeme ve Djaninny ile etkili oldu. Şans golüyle de olsa beraberliği yakalayan bordo mavili ekip soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti. İkinci yarıda da Trabzonspor’un tek blok halinde merkeze odaklanmış savunmasını kenarlardan açmaya çalışan Beşiktaş, etkili hücumlar yapsa da Edgar ve Vitor Hugo’nun başarılı müdahaleleri ile karşılaştı. Abdullah Avcı iyi bir analizci. Beşiktaş orta sahasını merkezde çok iyi sıkıştırdı. Josef ve Atiba’yı etkisiz kılan Trabzonspor, savunmada disiplinli oyununa sadık kalırken bir karambol golüyle 2-1 öne geçti.

İyice kapanan Trabzonspor karşısında bulduğu pozisyonlarda ‘süper Uğurcan’ı geçemeyen Beşiktaş, Dorukhan’ın da atılmasıyla son bölümde maçı çevirme şansını yitirdi. İlginç olan ise 7 gün aradan sonra maça çıkan Beşiktaş’ın süper kupanın ardından 3 gün dinlenen Trabzonspor’a karşı fiziksel olarak üstünlük kuramamasıydı. 10 kişiyle son bölümde yüklenen Beşiktaş, Aboubakar ile yakın mesafeden net bir fırsatı değerlendiremeyince sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Abdullah Avcı, taktiksel olarak maçı iyi kurgulamış ancak kabul etmek gerekir ki dün top Beşiktaş’ı değil; Trabzonspor’u sevdi. (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)