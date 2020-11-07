Güntekin Onay: Sorunlar dağ gibi

Beşiktaş’ta ‘Taşlar yerine oturuyor’ derken dün akşam Gaziantep’te sezon başındaki olumsuz görüntü yeniden ortaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların acemice hataları sonucu, gol atmak için hemen hemen hiçbir şey yapmayan Gaziantep 2 gol buldu. İlk golde Montero’nun hatası var ancak kaleci Ersin, çok yavaş gelen ve köşeye gitmeyen bir topu Mirallas’ın önü çeldi. Üzerine de hatalı bir çıkışla oyundan atıldı. Ersin henüz 19 yaşında; hata yapa yapa yapmamayı öğrenecek. Ancak iki genç kaleci de gelişmiyor.

12 GOLÜN 7’Si YENMEZDi

Eski kaleci dostlarıma soruyorum, iki kalecinin de sıklıkla duruş hatası yaptığını söylüyorlar. Beşiktaş’ın mevcut durumda kaleci transferi yapması söz konusu olmadığına göre iyi bir kaleci antrenörüne ihtiyacı var. Geride kalan maçlarda kalede, bırakın iyi bir kaleciyi, vasat bir kaleci performansıyla Beşiktaş yediği 12 golün en az 7 tanesini yemezdi. Maç başına rakiplerine ortalama sadece 1 pozisyon veren ve bu alanda lig lideri olan takım 7 maçta 12 gol yiyorsa kaleye hemen hemen her gelen top golle sonuçlanıyorsa 3 direğin arasında ciddi sorunlar var demektir.

10 kişiyle 1-1’i bulmuşken bu kez de Vida’nın hediyesi ile maç 2-1’e geldi. Kalede ve defansta bireysel hatalar varken Beşiktaş ofansif bölgede de ciddi derecede yaratıcılık sorunu yaşıyor. Larin gol atıyor atmasına da oyuna hiç katkısı yok. Kanadalı futbolcu adam eksiltmez, pasör değil, kısıtlı bir tekniği var. Aboubakar’da da görünen o ki fiziksel bir ilerleme yok, santrforda yalnızları oynuyor.

TAKIMIN EN PAHALISI KENARDA

Takımın en pahalı oyuncusu Ljajic kenarda oturuyor. sergen yalçın’ın kendisini kazanmaya veya oynatmaya pek de niyeti yok. Aranın ardından Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi dünkü görüntü Beşiktaş’a gönül verenleri endişelendirdi. Gaziantep akılcı bir taktik ile kazanmayı başardı. Bir cümle de hakem yaşar Kemal Uğurlu için... Vücut dili, jest ve mimikleri negatif.

Güntekin Onay / Hürriyet