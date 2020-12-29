Güntekin Onay: Sergen Yalçın böyle istedi

Beşiktaş-Sivasspor maçı sezonun en temposuz karşılaşmalarından biri oldu. Dünkü oyun Aboubakar ve Josef’in yokluğunda biraz da Sergen Yalçın’ın tercihiydi. Savunma güvenliğinden ödün vermeden topa sahip olarak skoru tutmayı hedefledi. Sivasspor tempo-baskı-mücadele oyununu iyi oynayan bir takım. Maçın iki kale arasında gittili-geldili bir tempoda geçmesi konuk takımın işine gelirdi. İlk yarıda sadece 1 pozisyon üretip golü bulan Beşiktaş, ikinci devrenin tamamını 10 kişi oynayan Sivasspor karşısında rölanti tempoda top dolaştırmayı tercih etti.

SKOR ODAKLI 90 DAKiKA

Bir kişi eksik rakibi karşısında 1-0’lık skordan rahatsız görünmeyen Beşiktaş, Ankaragücü maçından sonra dün de skor odaklı bir 90 dakika oynadı. 7 günde 3 maç oynamış olmanın da dünkü temposuz oyunda etkisi göz ardı edilemez. Ancak son bölümde oyuncu değişiklikleriyle güçlenen siyah beyazlılar farkı da sonradan oyuna giren Larin ve Oğuzhan’ın golleriyle artırdı.

Dün zor koşullarda, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibi geçmeyi başaran Sergen Yalçın’ın takımı son oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesini gole kapatmayı da başardı. 2020’ye galibiyetle veda eden Beşiktaş, lig ve kupayla toplam 8 maçın oynanacağı ocak fikstürü öncesi moral buldu aynı zamanda alternatif oyuncularından da iyi performans alarak yoğun takvime hazır olduğunu gösterdi.

Güntekin Onay / Hürriyet