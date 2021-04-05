Güntekin Onay: Milli ara yaramamış

Beşiktaş’ta Aboubakar ve Ghezzal’ın yoklukları net bir şekilde hissedildi ancak yine de Sergen Yalçın’ın maça başlayan 11’inde Necip sağ bek, Rosier sağ açık tercihi takımın tüm saha içi organizasyonunu olumsuz etkiledi.

Hem Rosier’in sırtı dönük ve markaj altında topla buluşması, hem de Necip’in hiç ofansif özelliği olmaması yüzünden siyah-beyazlılar o kanadı kullanmadı. Ayrıca Necip’in pas hatasıyla o kanattan gol yedi ve yine aynı bölgeden Kasımpaşa’ya pozisyonlar verdi. N’Koudou’nun buluştuğu tüm topları ezmesi, Larin’in hücumda top tutamaması da Beşiktaş’ın ilk yarıdaki olumsuzluklarıydı.

Sergen Yalçın gibi bir teknik adamın Necip’in sağ bek bölgesinde oynayamadığını göremiyor olması mümkün değil. Sezon başında kaybedilen Konya ve Gençlerbirliği maçlarında da Necip sağ bek oynamıştı. Yine Necip’in sağ bek oynadığı İstanbul’daki Antalyaspor maçı berabere bitmişti.

TEK KALEYE DÖNDÜ

İkinci yarıya da aynı düzenle başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa’nın Thelin’le kaçırdığı penaltıyla maçta kaldı. Sergen Yalçın 57’de Rosier’i sağ beke çekip Gökhan Töre’yi oyuna soktu. Bu değişiklik ile Beşiktaş’ın etkinliği arttı, özellikle de 70’deki Oğuzhan - Necip değişikliğinin ardından son 25 dakika maç adeta tek kaleye döndü ancak siyah beyazlıların bunaltıcı baskısı golü getirmedi.

İki maçta kaybedilen 5 puan ve sırada zorluk derecesi yüksek bir Alanya maçı var. Beşiktaş hafta içinde de puan kaybı yaşarsa psikolojik olarak yara alabilir. Dün Sergen Yalçın’ın eksikler nedeniyle belki eli kolu bağlıydı ancak yine de maçın kaybedilme sindeki temel neden sağ kanatta 57 dakika Necip-Rosier ikilisinin görev yapmasıydı. 2 haftalık arayı Beşiktaş’ın iyi değerlendirmediği de ortada. Ulusal takımlara gitmeyen Wellinton, Ljajiç, N’koudou, Josef ve Necip gibi isimler iyi bir görüntü vermediler. (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)