Güntekin Onay: Kartal parlıyor
Konyaspor’un erken 10 kişi kalması Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Ancak kabul edelim ki Sergen Yalçın’ın takımı çok dominant bir futbol oynuyor.
Konyaspor’un erken 10 kişi kalması Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Ancak kabul edelim ki Sergen Yalçın’ın takımı çok dominant bir futbol oynuyor.
Öyle ki ilk yarıda topa sahip olma oranı yüzde 71’e 29 idi. Alanı iyi daraltan, topu iyi dolaştıran Beşiktaş, pres zamanlamasını da mükemmel uyguladı.
İki stoperin rakip yarı sahaya çıkmaları, beklerin aktif olarak sürekli oyunun içinde olması Beşiktaş’ın modern futboldan örnekler sergilemesini sağlıyor.
1 gol 2 asist ile oynayan kaptan Burak Yılmaz maçın adamı olurken, hiç pas hatası yapmayan Elneny orta alanın organizatörüydü. Beşiktaş, Elneny’yi ne yapıp edip kadroda tutmalı. Dün akşam 2001 doğumlu Ersin ve Rıdvan da çok olumlu görüntüler ortaya koydu.
Konyaspor ise 10 kişi oynayıp 2-0 geride ilk yarıyı kapatınca ‘en azından fark yemeyeyim’ duygusuyla hareket etti. Beşiktaş 3-0’dan sonra tempoyu düşürdü ve Konyaspor’un üzerine agresif bir şekilde gitmedi. Beşiktaş açısından 3 puanın ötesinde sevindirici olan son bölümde üç tane 19 yaşında altyapıdan gelen futbolcuyla maçı tamamlamasıydı.
Güntekin Onay / Hürriyet