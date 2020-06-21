Güntekin Onay: Kalan 6 maçı da kazanabilir

Beşiktaş, geçen haftaki 11’den 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Hücum hattındaki 4 oyuncunun tamamı Antalyaspor maçından farklıydı.

Sakatlığı bulunan Vida’nın yerine de stoperde Roco görev yaptı. Özellikle Adem Ljajic’in kalitesi ve tekniği ile fark yarattığı maçta Beşiktaş, oyunun tamamına yakınında kontrolü elinde tuttu. İlk golü hazırlayan Ljajic, Gökhan’ın attığı golde de çok etkili bir orta yaptı. Attığı gol ise çok klastı.

Sergen Yalçın’ın oyun felsefesi büyük takım kimliği ile net bir şekilde örtüşüyor. Oyunun her bölümünde topa sahip olan, insiyatifi rakibe bırakmayan ve sadece rakip kaleyi düşünen bir Beşiktaş izliyoruz.

Geçen hafta Antalyaspor karşısında rakip ceza sahasında 59 kez topla buluşup rekor kıran Kara Kartal, Ljajic ile başlasaydı Antalyaspor’u da geçerdi. Dün çok etkili oynayan Ljajic’in dışında Elneny de kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu. Diaby ve N’Koudou da uzun bir süre sonra skora katkı verdiler. Dün güçlü bir Beşiktaş izledik, sezonun en farklı galibiyetini elde ederken oynadığı futboldan keyif alan izleyene keyif veren bir Beşiktaş...

Kalan 6 maçı da kazanabilir

Siyah beyazlılar dünkü gibi oynamaya devam ederse kalan 6 maçı da kazanabilir. Sezonu 3’üncü sırada bitirmek Şampiyonlar Ligi ön elemesi anlamına gelebilir. Finansal sorunlara ve 3 aylık araya rağmen siyah beyazlıların ciddiyet ile oyuna yaklaşması takdiri hakediyor. Fiziksel olarak da pandemi süreci sonrasında fiziksel olarak en diri takımlardan biri.

Güntekin Onay / Hürriyet