Güntekin Onay: Gövde gösterisi

Sadece 3 puan almakla kalmadı aynı zamanda Cenk ve Oğuzhan’ı da kazandı.

Beşiktaş maça ön alanda rakibe yoğun baskıyla başladı ve Alanyaspor’un geriden oyun kurmasına izin vermedi. İlk 35 dakikanın tamamını rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlıların bu bölümde Cenk ile bulduğu golün dışında 3 topu da direkten döndü.

Uzun bir aradan sonra ilk 11’e dönen Oğuzhan ile Cenk Tosun arasındaki güçlü pas bağlantısı, Ghezzal’ın klas futboluyla Beşiktaş dominant bir futbol sergiledi. İlk yarının son 10 dakikasında dengeyi bulan Alanyaspor, 2 kez gole yaklaşırken beraberlik şansını kullanamadı. Beşiktaş, 2’nci yarıya daha kontrollü bir başlangıç yaparken konuk Alanyaspor, hızlı çıktığı bir pozisyonda Babacar ile inanılmaz bir gol kaçırdı.

GÜÇLÜ OYUNDAN KESiTLER SUNDULAR

2’nci golü bulamadığı takdirde 3 puanın tehlikede olduğunu farkeden siyah beyazlılar, Alanyaspor’u yeniden baskı altına aldı ve önce Cenk Tosun ile gole yaklaştı ardından da Ghezzal’ın zarif ayak içiyle 2’nci gole ulaştı. 2-0’dan sonra Alanyaspor’un bıraktığı geniş alanları N’koudou ile değerlendiren Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusuyla farkı 3’e çıkardı. Dün Beşiktaş güçlü bir rakip karşısında kalesinde tehlikeler yaşasa da rahat bir galibiyet aldı ve maçın büyük bölümünde sezon boyu sergilediği güçlü oyunundan kesitler sergiledi. Siyah beyazlılar, dün sadece kritik bir 3 puan almakla kalmadı aynı zamanda Cenk Tosun ve Oğuzhan’ı da kazandı. (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)