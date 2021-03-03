Güntekin Onay: Beşiktaş bu kez zorlandı

Beşiktaş, her zamanki formasyonuyla 4-1-4-1 şeklinde maça başladı. Savunmanın önünde Josef, sol iç Necip, sağ iç pozisyonunda Atiba kurgusu ilk yarıda yaratıcılıktan uzak, pas akışkanlığı olmayan bir Beşiktaş izletti. Her ne kadar siyah beyazlılar, yüzde 72’lik bir oranla topa sahip olsa da üretkenlik yoktu. Açıkçası Mensah, Ljajic, Oğuzhan ve Dorukhan gibi oyuncular varken Sergen Yalçın neden Necip’e o pozisyonda görev verdi anlayamadık. Buradaki amaç bozuk zeminde mücadeleye dayalı bir oyun olacağı öngörüsüydü herhalde...

İkinci yarıya Necip-Mensah değişikliğiyle başlayan Beşiktaş, topu daha etkin ve hızlı dolaştırmaya başladı. Baskısını yoğunlaştıran siyah beyazlı ekip üstün oynadığı bölümde Aboubakar’ın asisti ve Atiba’nın şık vuruşuyla aradığı gole ulaştı. 1-0’ın ardından topa sahip olan ve iyi pas yapan Beşiktaş, üst üste duran top şansları buldu. Son bölümde Gökhan Töre ile etkili hücumlar yapan siyah beyazlı ekip farkı 2’ye çıkartacak golü bulamayınca özellikle son 5 dakikada sıkıntılı anlar yaşadı.

Yeni Malatya karşısında Ersin Destanoğlu’nun yerine oynayan Utku iyi bir maç çıkarttı. Atiba ve Josef her zamanki standartlarındaydı. Welinton ve Vida da savunmada başarılıydılar. Yoğun maç takviminde Malatya deplasmanında kazanılan 3 puan çok değerli ancak dün Sergen Hoca’nın formsuz günlerinden biriydi. Maça başladığı orta saha kurgusu dışında maç boyunca etkisiz olan Larin yerine Aboubakar’ın çıkması da yanlış tercihlerdi. (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)