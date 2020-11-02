Güntekin Onay: 55 dakika müthiş oynadılar

Beşiktaş ilk yarıda Yeni Malatyaspor karşısında büyük bir oyun üstünlüğü kurdu. Yüzde 77 topa sahip olan siyah beyazlılar, rakibinin bırakın ceza sahasına gelmesini, neredeyse orta sahayı geçmesine izin vermedi. Bu baskılı oyunda Yeni Malatyaspor’un katı savunmasını açacak hücum aksiyonlarının sayısı yeterli değildi.

İlk 45 dakika Beşiktaş’ın attığı toplam şut sadece 6’da kaldı. İlerleyen haftalarda Bu güçlü oyunu daha iyi final işleriyle tamamlayabilirse Beşiktaş, yarışın güçlü adaylarından birisine dönüşür.

İkinci yarının ilk 15 dakikası yine yoğun baskıyla başlayan siyah beyazlılar Ghezzal’ın asistinde Larin’in kafa vuruşuyla golü buldu. Skoru bulana kadar Malatyaspor karşısında çok üstün oynayan Beşiktaş 1-0’dan sonra rakibini kendi yarı sahasında karşıladı.

Halbuki ikinci golü bulmadığınız sürece 1-0 çok tehlikeli bir skor, bir kaza golüyle her şeyi berbat etme riskiniz var.

Beşiktaş'ın geçen hafta Denizli’de 70, bu hafta Malatya karşısında oynadığı 55 dakikalık futbol gelecek adına ümit verici.

Larin, Aboubakar’ın yanında ikinci bir santrfor rolünde daha başarılı. Aboubakar da fiziksel olarak performansını daha yukarıya çıkarırsa Beşiktaş farklı bir seviyeye gelecektir. Dün uzun bir aradan sonra 11’de başlayan Oğuzhan çok çalıştı. Dorukhan dinamo gibiydi. Rosier hatasız oynadı. Ghezzal problem çözdü ve asist yaptı. Görünen o ki taşlar net bir şekilde yerine oturuyor.

Bir cümle de Malatyaspor için.. Henüz ligin başı, öyle bir futbol oynadılar ki sanki 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar. Seyircisiz maçlarda favori olmayan takımlar tüm liglerde daha cesur futbol oynuyor. Dünkü katı oyun Malatyaspor’a yakışmadı.

Güntekin Onay / Hürriyet