Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre’ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezon başında siyah-beyazlılardan ayrılarak Yeni Malatyaspor’a transfer olan Gökhan Töre, 1 yıllık aranın ardından Beşiktaş’a döndü.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan Töre; 2 gol attı, 5 asist yaptı.