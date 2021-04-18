Gökhan Töre, Halis Özkahya'yı otoparkta yakalayıp, penaltıyı sormuş
Beşiktaş Cuma akşamı Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Penaltıya neden olan Gökhan Töre'nin hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 18.04.2021, 15:15 18.04.2021, 15:17
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Ankaragücü maçının son anlarında Paintsil'i düşürerek penaltıya sebep olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin, Vodafone Park'ın otoparkında hakem Halis Özkahya ile karşılaştığı ortaya çıktı.
Bu cevap üzerine Gökhan Töre'nin bir şey demeden arabasına bindiği ifade edildi. (TÜMSPOR)