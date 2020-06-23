Gökhan Gönül'de anlaşma tamam

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertli ekibe döneceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. 2016 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.

1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakârlık yaptığı öğrenildi. Bu sezon 1 milyon 650 bin euro alan Gökhan'ın yeni sözleşmede 500 bin euro garanti ücreti kabul ettiği belirtildi. Yapılan ön anlaşmaya göre, Gökhan 10 maç oynarsa 100 bin euro, 20 maç oynarsa +100 bin euro, 30 maç oynarsa +100 bin euro daha bonus kazanacak. Tarafların prensipte el sıkıştığı, sezon biter bitmez resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Kaynak: Sabah