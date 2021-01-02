Ghezzal'den İtalyanlara Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester'dan kiraladığı Rachid Ghezzal, gösterdiği performansla sezona damga vuran isimlerden birisi oldu. Cezayirli futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 10 maçta 6 asist yaparken Süper Lig'in asist kralı konumunda. Ghezzal, ayrıca en çok orta ile asist yapan futbolcu olarak dikkat çekti.

Siyah beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Ghezzal, İtalya'da röportaj verirken kendisi ve geleceği hakkında önemli söler kullandı.

''İSTANBUL DAHA İYİ BİLE DİYEBİLİRİM''

Beşiktaş'a gelmeden önce geçen sezonu kiralık olarak'da geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ''Türkiye'de şu an için her şey benim için güzel gidiyor. Takımımız iyi durumda ve hocamız da bana güveniyor. Ligde de iyi bir konumdayız. İstanbul ile Floransa arasında neredeyse hiçbir fark yok. Hatta İstanbul'daki tesisler daha iyi bile diyebilirim.'' şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ MAÇLARINA ÇIKMADAN ÖNCE RIBERY...''

Fiorentina'daki eski takım arkadaşı Franck Ribery hakkında da konuşan Ghezzal, ''Franck Ribery ile Fiorentina'da tanışma fırsatım oldu. Hala iletişim halindeyiz. Karantina sonrası formumu yakalamamda bana çok destek oldu. Beşiktaş maçlarından önce onun dedikleri aklıma geliyor ve bu sözlerle motive oluyorum.'' dedi.

İtalya'ya geri dönebileceğini de belirten yıldız futbolcu, ''Fiorentina'da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki takım yeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım.'' ifadelerini kullandı. (Hürriyet)