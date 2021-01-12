Geçmişteki hatalarımızdan çıkardığımız derslerle buralara geldik
Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Hatay deplasmanında savunmada zaman zaman problem yaşadıklarının altını çizdi, “Bu yarışta puan kaybetmek de var. Biz geçmişteki hatalarımızdan çıkardığımız derslerle buralara geldik” dedi.
Atakaş Hatayspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalarak, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini noktalayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından hem futbolcularıyla hem de yönetimle bir durum değerlendirmesi yaptı. Siyah-beyazlı hocanın, Hatay’ın hiç de kolay bir deplasman olmadığının altını çizerken, beraberlik golünü çabuk yemeleri yüzünden planlarının sekteye uğradığını dile getirdiği vurgulandı.
Teknik patron Sergen Yalçın’ın ayrıca topun oyunda kalma süresi konusunda da şikayetçi olduğu öğrenildi. Sadece Atakaş Hatayspor maçı değil birçok müsabakada rakiplerin zamandan çalma ve oyunu soğutma konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirten deneyimli hocanın, bu duruma bir çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade ettiği belirtildi. (Milliyet)