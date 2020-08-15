Fode Koita sürprizi!
Mario Balotelli'den vazgeçilince forvet transferi çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa'da parlayan Fransız’la söz kesti.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde on gün sonra Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak olan Beşiktaş, harıl harıl golcü arıyor. Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lille takımına transfer olmasından sonra ilk olarak dünyaca ünlü Balotelli ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın veto etmesi üzerine yıldız oyuncudan vazgeçmişti. Balotelli defteri kapanınca Porto'dan Ze Luis, Frankfurt'tan Seferovic ve Alanyaspor'dan Cisse ile temasa geçen Kara Kartal sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Kasımpaşa'nın golcüsü Bengali-Fode Koita ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlı kulüpten 320 bin avro kazanan Fransız golcü, 550 bin avroluk yıllık ücret teklifini memnuniyetle kabul etti.
Siyah-beyazlıların anlaştığı Koita, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, transferini istediği golcülerin arasında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Alanyaspor'daki Cisse'den altı yaş daha genç olan Koita'yı, Burak Yılmaz gibi hücumda oyun kurabilme ve asist yapabilme özellikleri olması sebebiyle tercih ettiği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye