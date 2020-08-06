Flaş Ozan Tufan iddiası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sürerken, N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyahbeyazlılar, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile de el sıkıştı. Sergen Yalçın'ın çok istediği milli futbolcu için Fenerbahçe'ye Adem Ljajic'i teklif eden Beşiktaş olumlu yanıt aldı ama transfer beklenmeyen bir şekilde tıkandı. Bunun nedeni ise Fenerbahçe'nin transfer limitinde yaşadığı sorun...

Adem Ljajic'in 3 milyon 200 bin Euro'luk yıllık ücretinin sarı-lacivertli yönetime çok geldiği ve bu takasın şimdilik dondurulduğu belirtildi. Bu arada Yalçın, 2018-19 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken Ozan Tufan da kiralık olarak turuncu-yeşilli ekipte forma giymişti. Sergen Yalçın'ın ellerinde adeta yeniden doğan sarı lacivertli futbolcu başarılı performansı ile dikkat çekmiş ve kupa dahil 19 maçta 1367 dakika sahada kalmıştı.

Kaynak: Sabah