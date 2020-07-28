Finalin ardından çifte imza!
Beşiktaş, Alanyaspor’un iki yıldızını renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse ile yarınki mücadele sonrası bir araya gelecek olan siyah-beyazlı yönetim, son pürüzleri giderip transferlere noktayı koyacak.
Yeni sezonun kadrosunu oluştururken baştan sona değişikliğe gidecek olan Beşiktaş'ta gözler Aytemiz Alanyaspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde... Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse ile maçtan sonraki gün Vodafone Park ya da Ümraniye'de bir araya gelecek. Fransız yıldız ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan ve yıllık 800 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıracak. N'Sakala takım arkadaşı ve yakın dostu Cisse'yle beraber gelecek.
CİSSE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Süper Lig'de rakip kalelere 105 şut gönderip 52 isabet bulan Papiss Cisse, 22 kez ağları havalandırdı. Senegalli çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen krallığı 24 gollü Sörloth'a kaptırdı.
Kaynak: Sabah