Fatih Doğan: Kartal ortak arıyor
Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan Beşiktaş'ın 1-0 mağlup olduğu Kasımpaşa maçını gazetesinde yorumladı.
Beşiktaş için Aboubakar ve Ghezzal'ın yokluğu önemli bir eksiklikti. Ancak Sergen Yalçın, Ghezzal'ın yokluğunda radikal bir tercihte bulundu. Sezonun en iyi sağ beki Rosier'i öne alıp, Necip'i arkaya koydu. Rosier'in en büyük özelliği savunma ve hücumu iki kişilik oynayıp takımını 12 kişi oynatmasıydı. Bu tercih onu sıradanlaştırdı. Sağda Necip, solda N'Sakala kanatlardan topu ileri taşıyamayınca rakip sahada istediği baskıyı kuramadı Beşiktaş. Savunmacı beklerle oynamanın Beşiktaş oyununa katkısının olmadığını çok gördük. Rosier sağda, Rıdvan solda daha farklı etki edebilirdi. Bu söylediklerimin Necip'in top kaybıyla Aytaç'ın ayağından gelen golle ilgisi yok.
Maçlar kazanılır, kaybedilir. Karamsar bir tablo yok. Tarihi bir fırsatı teptiler. Bu sonuçla Sergen Yalçın ve Beşiktaş rakiplerine adeta "Gelin ortak olun" cesareti verdi. (FATİH DOĞAN / SABAH)